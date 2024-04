Musica e solidarietà per la colorata festa dei favolosi ’70 e ’80

Si svolge sabato prossimo, all’insegna dello slogan ‘Peace & love’ l’ottava edizione della festa più colorata di Sasso Marconi: ‘Quei favolosi anni ‘70 e ‘80’: serata di cibo, musica e tendenze del secolo scorso, spettacolo e solidarietà’. Tanta solidarietà, quella che nella prime sette edizioni ha portato complessivamente a donazioni per 158mila euro. Un record assoluto, come sottolineato dal sindaco Parmeggiani, ottenuto con il sottofondo musicale di Lucio Battisti e i Beatles, Guccini e gli Abba, quando si indossavano i jeans Pooh e le attrazioni dei bar erano i jukebox e i flipper. Superati gli anni difficili della pandemia e ripresa con successo lo scorso anno, per sabato quindi gli organizzatori con in prima linea la Pubblica Assistenza e un folto gruppo di associazioni che fanno capo alla casa del volontariato, oltre a sponsor e sostenitori in via Cà de Testi hanno allestito un grande palatenda. L’area è quella del centro sportivo, dove ci sono ampi spazi per accogliere le centinaia di persone attese dagli organizzatori.

"Ripartiamo con entusiasmo e voglia di far divertire con l’obiettivo di continuare a sostenere progetti importanti per la comunità. Come hanno dettagliato il presidente della Pubblica Assistenza e Cristina, la volontaria Ageop, che ha spiegato come il sostegno che viene anche da questa grande festa (la prevendita dei biglietti nell’edicola nel centro di Sasso) siano determinanti nel garantire l’attività delle tre case di accoglienza per bambini e loro famiglie, l’opera di cinque medici e cinque ricercatori.