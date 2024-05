Nell’area dismessa nasce il ‘Parco della Famiglia’

Inaugurato il ‘Parco della famiglia’. L’area verde, dietro al palazzo comunale, nata a seguito di un progetto di recupero di una zona incolta ed abbandonata che si trovava nel bel mezzo del paese. L’intervento di recupero ha visto la realizzazione di percorsi ed arredi funzionali, illuminazione, nuove alberature ed una generale sistemazione a verde, nonché un’area polifunzionale nella quale sarà possibile far giocare i bambini così come realizzare spettacoli, proprio grazie alla conformazione del parco che, se pur in modo naturale, richiama al concetto di anfiteatro.

"In questi anni - sottolinea il sindacco di San Benedetto, Alessandro Santoni- abbiamo messo impegno nella realizzazione di strutture e spazi urbani di qualita, seguendo una filosofia progettuale sempre mirata alla riappropriazione graduale di spazi pubblici riqualificati in una logica urbanistica coordinata, pensando prima ad un progetto di sistema che definisce le linee guida di tutti gli interventi, che successivamente sono stati realizzati in coerenza tra loro. Chiamarlo ‘Parco della Famiglia’ - contnua Santoni - é stato per noi importante poiché mette il suggello ad una delle politiche che più ha contraddistinto questa Amministrazione, le politiche familiari. Questo nuovo parco diventa così un luogo in cui le persone di tutte le età potranno rifugiarsi a leggere un libro all’ombra di un albero, fare una passeggiata o comunque vita di relazione, magari assistendo ad uno spettacolo per via di questa forma ad anfiteatro, oltre ovviamente ad accrescere sempre più la qualità dei nostri luoghi".

Il costo complessivo del progetto è stato di 235mila euro, di cui 184mila finanziati dalla Regione ed i restanti 51mila da società Autostrade.