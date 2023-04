"No a locali chiusi prima, gli orari sono già fissati Il 25 aprile al Pratello? Troveremo una soluzione"

"Mauro Felicori si sbaglia: lo rimanderei a settembre". Il sindaco Lepore non è d’accordo con l’assessore regionale alla Cultura quando si parla di soluzioni per gestire la movida notturna: "Locali chiusi prima in piazza Verdi? Ci sono già orari fissati e in quella piazza non ci sono attività (che sono concentrate in via Petroni e piazza Aldrovandi, ndr), così come abbiamo già attivato mezzi notturni verso i locali". Nell’intervista al Carlino, Felicori aveva riproposto un ‘modello Cofferati’ (con uno stop alla somministrazione di alcol più stringente) e un nuovo, specifico bus notturno. "Siamo al lavoro con gli Stati generali della notte, pensiamo h24 alla qualità della vita dei residenti e il percorso è avviato", prosegue il sindaco, che poi ne ha anche sul 25 aprile: il comitato Pratello R’esiste si è detto non coinvolto sulle novità (come le limitazioni per entrare in piazza San Francesco) e non intenzionato a interrompere la festa in strada alle 15, come chiesto dal Comune. "Non è vero, il confronto c’è – replica il sindaco – e sono convinto arriveremo a una soluzione congiunta".

fra.mor.