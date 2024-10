Nonni all’asilo per un giorno assieme ai nipoti

Un pomeriggio pieno di eventi ed emozioni quello organizzato, in occasione della Giornata dei Nonni, nelle scuole di San Lazzaro e Ozzano gestite dalla Cooperativa Al Girotondo. I servizi del Girotondo accompagnano le famiglie sin dai primi anni dei loro figli, sia a San Lazzaro che ad Ozzano. I nonni spesso fanno parte integrante di questo percorso, vivendo anch’essi con i loro nipoti momenti di quotidianità e di scambio con educatrici ed insegnanti.

Così dal Girotondo: "Riteniamo doveroso dunque celebrare una giornata particolare da dedicare ai nonni per il loro amore infinito e per l’aiuto che danno alla crescita dei loro nipoti, perciò nei nostri servizi di infanzia e prima infanzia, nel pomeriggio di mercoledì, abbiamo a scuola i nonni, questi angeli custodi, per una merenda speciale, con canti e poesie dedicate direttamente dai piccoli protagonisti. Per la merenda i bambini e le bambine si sono prodigati a preparare loro stessi, con l’aiuto delle insegnanti, dei buonissimi biscotti da accompagnare a un the caldo". Un plauso all’iniziativa arriva anche dall’assessore all’Infanzia del Comune di San Lazzaro, Lucia Chiodini: "Quella della cooperativa Girotondo è stata sicuramente una bella iniziativa che dà ancor più valore a una festa che, con il passare degli anni, sta assumendo sempre più significato anche nella nostra comunità. Una festa che vuole essere soprattutto un doveroso momento di ringraziamento nei confronti di chi, ogni giorno, si prende cura dei propri nipoti e che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nel loro percorso di crescita. Sono sicura che i nonni avranno particolarmente apprezzato quanto preparato dai bambini: in questo modo hanno avuto l’opportunità di ricambiare tutte quelle attenzioni e quell’amore che ricevono quotidianamente".

z. p.