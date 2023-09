Il debutto della nuova Fiat 600, doppia festa nelle concessionarie

Bologna, 23 settembre 2023 – Doppia festa per la nuova Fiat 600. L’ultimo modello della casa torinese è stato presentato oggi in due eventi, entrambi di grande fascino, nelle concessionarie ’Maresca e Fiorentino’, in via Marco Emilio Lepido 6, e ’Gruppo Ghedini’ in via dell’Elettricista 7, in zona Roveri.

L’evento di Maresca e Fiorentino è stato organizzato all’insegna della Dolce Vita, in onore del design della Fiat 600 con l’allestimento di un dj set, un cocktail di benvenuto e la pasticceria d’eccellenza del maestro Gino Fabbri. Presenti Marta e Maria Fiorentino e Pietro Maresca che, con orgoglio ed emozione, hanno illustrato le caratteristiche della nuova auto full electric. Fra gli ospiti, l’ex ministro Gian Luca Galletti e il direttore di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli.

Numerosi anche i partecipanti alla festa del Gruppo Ghedini, sempre improntata al tema della Dolce Vita, dove, alla presenza dei titolari, è stato possibile scoprire tutte le novità tecnologiche e stilistiche della sorella maggiore della 500. Insomma, un doppio debutto in società di grande successo.