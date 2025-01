Sanità Bologna, i nuovi direttori generali: Rossi al Rizzoli e Petrini all’Ausl

Bologna, 24 gennaio 2025 – Sciolte le riserve relative agli incarichi di direttore generale dell’Azienda Usl e dell’Istituto Rizzoli. Alla guida dell’Ausl Bologna, al posto di Paolo Bordon che dal primo febbraio andrà a dirigere la sanità ligure, arriva Anna Maria Petrini, attuale direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, mentre al Rizzoli, per ricoprire il posto di Anselmo Campagna nominato direttore dell’Azienda ospedaliero-universitaria e commissario dell’Ausl di Parma, è stato chiamato Andrea Rossi, attuale direttore generale dell’Ausl di Imola.

Si confermano le ipotesi già avanzate durante le scorse settimane per quanto riguarda sia Rossi che Petrini, professionisti non di Bologna, ma la cui realtà non è a loro affatto ignota.

Anna Maria Petrini, origini marchigiane, dopo la laurea in Economia e Commercio all’Alma Mater, perfeziona il proprio percorso formativo presso Nomisma, oltre che alla SDA Bocconi School of Management, prima di frequentare i corsi in formazione manageriale per direttori di struttura complessa e per le direzioni generali. La sua carriera in ambito sanitario inizia già nel 2000 con il suo primo incarico dirigenziale: viene infatti nominata dirigente responsabile del controllo di gestione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.

Due anni dopo, il trasferimento sotto le Due Torri dove ricopre lo stesso incarico nell’Azienda Usl e, successivamente, riceve l’incarico di direttore del Controllo direzionale aziendale del Sant’Orsola. Nel 2008, nella stessa struttura, assume la direzione della Struttura complessa Risorse economiche e finanziarie e nel 2012 diventa direttore del Dipartimento amministrativo. Nel 2015 il ritorno all’Ausl come direttore amministrativo, fino alla nomina, nel luglio 2020, a commissario straordinario dell’Ausl di Parma. Diventa direttore generale a Modena (attuale incarico) il 3 giugno 2022.

Andrea Rossi è specializzato in Igiene e sanità pubblica e in Igiene e tecnica ospedaliera. Dal 1998 al 2001 è stato dirigente di igiene e organizzazione dei servizi, nel 2000 ha conseguito il diploma di specializzazione in Statistica sanitaria e programmazione e nel 2002 è diventato responsabile dell’unità operativa Sviluppo organizzativo dell’Ausl di Imola. Nel 2003 ha ottenuto un master di secondo livello in Epidemiologia e pochi giorni dopo è diventato direttore di Presidio, prima di lasciare Imola a febbraio 2007 per Ravenna dove è stato direttore sanitario. Rossi è poi ritornato a Imola con l’incarico di direttore di Distretto, diventando poi direttore delle Cure primarie e direttore sanitario. L’incarico di direttore generale dell’Ausl imolese gli è stato conferito nel 2015, incarico che ha ricoperto fino a ora.

Nessuna sorpresa per Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola, il cui incarico era già stato confermato e resterà in carica almeno fino all’autunno 2027. Per lei, in un futuro prossimo, potrebbe però prospettarsi un ulteriore, nuovo incarico: quello di coordinatrice della sanità di Bologna e Città metropolitana.

Petrini vuole “ringraziare il presidente Michele de Pascale e l’assessore Massimo Fabi per la fiducia riposta nella mia figura. La nomina a direttrice generale dell’Azienda Usl di Bologna è un incarico importante e impegnativo a cui rispondo con entusiasmo e garantendo il massimo impegno, così come ho vissuto il mio servizio a Modena, di fronte a tutte le sfide che la sanità di oggi ci pone davanti. Ho la certezza di trovare anche nell’Ausl di Bologna professionisti di altissimo livello e servizi innovativi ed efficienti, e credo nella squadra che è stata nominata oggi: lavoreremo insieme per rafforzare e migliorare il nostro sistema sanitario regionale”.