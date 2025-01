Ausl Bologna, il direttore generale Bordon ai saluti: andrà alla Regione Liguria

Bologna, 22 gennaio 2025 – Si avvia verso la conclusione l’avventura di Paolo Bordon come direttore generale dell’Ausl di Bologna. Lo ha annunciato lo stesso manager friuliano, nominato al vertice dell’azienda sanitaria bolognese nel giugno 2020 in piena pandemia di Covid-19.

Da giorni si rincorrevano rumors e voci sul suo possibile trasferimento in Liguria, all’interno del valzer di direttori generali di Ausl e Policlinici, nonché figure tecniche dell’assessorato Sanità dell’Emilia-Romagna, in corso in queste settimane in viale Aldo Moro dopo le elezioni di novembre.

“Ho dato la mia disponibilità per accettare la nomina di direttore generale dell’Area Sanità e Welfare della Regione Liguria – ha detto Bordon –. Ci ho pensato qualche giorno perché è un ruolo nuovo per me, mai ricoperto in passato. Alla fine ho ritenuto che fosse giunto il momento per me per accettare questa nuova sfida professionale anche convinto dalla determinazione sulle progettualità sanitarie che mi ha direttamente rappresentato il Presidente Marco Bucci. Per cui se sarò nominato sarà per me un onore e una grande responsabilità”.

Resta da capire, ora, chi prenderà il suo posto in via Castiglione. Tra i nomi in corsa per la successione a Bordon resta in pole quello di Anna Maria Petrini, attuale direttrice generale dell’Ausl di Modena.