Nuovo collegamento. Ancona-Barcellona

Volotea, compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, scende in pista ad Ancona con un nuovo collegamento: dall’8 novembre si potrà volare alla volta di Barcellona. La nuova rotta prevede due frequenze alla settimana – il lunedì e il venerdì – e un’offerta di oltre novemila posti in vendita. Con questo collegamento diretto verso la Spagna, il vettore amplia la propria offerta per il 2024 nello scalo marchigiano, con sette destinazioni disponibili e un’offerta complessiva di oltre 170mila posti in vendita. Per Ancona si tratta del ripristino del collegamento, dopo quello tagliato (dopo pochissimi mesi) da Aeroitalia.