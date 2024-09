Opificio Golinelli e Its Tec: "Per una formazione green"

Un ambiente che offre agli studenti dell’Its Tec (Territorio energia costruire), un’esperienza formativa e pratica con le tecnologie più innovative nel mondo della diagnosi e modellazione del patrimonio costruito. Con queste premesse inaugura all’interno dell’Opificio Golinelli la nuova sede di Its Tec Academy, l’istituto che forma professionisti del mondo green.

Questo nuovo laboratorio didattico "accresce il nostro ecosistema del cambiamento. In questo luogo accogliamo diverse realtà che hanno la stessa visione sulla diffusione dell’innovazione", sottolinea Eugenia Ferrara, vicedirettrice Fondazione Golinelli. Realizzato grazie al Pnrr, destinato a 21 diplomati, il corso ha un profilo ‘ibrido’ per la digitalizzazione e la sostenibilità del patrimonio costruito: fornisce conoscenze e competenze per il rilievo e la modellazione di edifici e manufatti, e tratta di impatto energetico.

Sono cinque i corsi di Its Tec: corso blue (a Ferrara), lime (a Bologna), red (a Ravenna), green (a Ravenna) e yellow (a Modena). Ovvero, i cinque colori che servono a delineare la formazione per la transizione energetica ed ecologica. Alla base della volontà di aprire una sede a Bologna c’è "una collaborazione che guarda allo sviluppo di iniziative importanti verso la ricerca e offre ai giovani una formazione superiore in quelle direzioni dove oggi c’è bisogno nel mercato del lavoro", apre Sergio Baroni, presidente fondazione Its Tec Academy. La riflessione non si è fermata con Francesca Bergamini, dirigente regionale Settore Educazione, con Chiara Pancaldi della Fondazione Its Tec Academy, e con Stefania Casalini, coordinatrice del corso Lime.

Inoltre, è stato affrontato il tema della digitalizzazione e sostenibilità del patrimonio, grazie ai contributi di Cristina Ambrosini, dirigente regionale del Settore Patrimonio culturale e Marco Medici, socio fondatore di Inception srl e docente Its. In seguito, Serse Soverini, direttore della scuola politecnica regionale Its, è intervenuto sulla riforma degli Istituti tecnici superiori e sui fondi Pnrr.

A fine evento, l’immersione nei nuovi spazi Lime in cui è stato possibile sperimentare alcune delle tecnologie come visori per la realtà virtuale e laser scanner.

Giovanni Di Caprio