Ospiti, cultura e attualità I cinque giorni della Cgil

Centocinquanta ospiti, ventisei panel, tre spettacoli, tre film, una mostra e tre libri tra la Cineteca e il parco del Cavaticcio. Sta tornando ‘Manifesta’, i cinque giorni di festa della Cgil di Bologna, per "portare il punto di vista del sindacato nel dibattito pubblico – spiega Michele Bulgarelli, segretario generale Cgil Bologna –. Un momento di studio, riflessione ma anche di proposte", che inaugura domani alle 14.30 in piazzetta Pasolini con gli interventi di Bulgarelli, l’esponente della segreteria Cgil Bologna Susi Bagni, della vicesindaca Emily Clancy, Lorenzo Cipriani, presidente del quartiere Porto-Saragozza, Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca, e del cardinale Matteo Maria Zuppi.

Per proseguire nella sala Mastroianni della Cineteca, con ‘La rete internazionale dei sindacati antifascisti’ e, alle 18.30, al Parco del Cavaticcio, con ‘Emilia-Romagna: Regione Resistente!’, dibattito moderato da Rosalba Carbutti, giornalista de il Resto del Carlino, in cui interverranno anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione, e Massimo Bussandri, segretario Cgil Emilia-Romagna. "Affronteremo i grandi temi sindacali e politici del nostro tempo – aggiunge Bulgarelli –: l’idea di un’Emilia-Romagna che deve scommettere sulla giusta ricostruzione e l’idea di affrontare da subito la piaga del lavoro povero, perché un lavoro senza diritti non è lavoro: è sfruttamento".

Non solo dibattiti all’interno dei cinque giorni di festa: già dalla prima sera (domani), spazio al teatro con la ‘Storia e lotte delle Officine Grandi Riparazioni FF.SS. di Bologna’ e alla musica con il concerto di Iosonomoka. Sabato 8 luglio, ci sarà anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, che interverrà nel dibattito ‘Un’altra idea di Italia: per la Costituzione, per la giustizia sociale e ambientale, per la pace’, insieme con il sindaco Matteo Lepore, l’ex ministro Andrea Ricciardi, la segretaria del Pd Elly Schlein e Rossella Vigneri, presidente Arci Bologna.

Mentre alla Cineteca, sabato, si parlerà di ‘Comunicazione sindacale, sociale e politica: pratiche a confronto’, in cui interverrà anche Andrea Bonzi, giornalista de il Resto del Carlino. Tre le proiezioni scelte in collaborazione con la Cineteca: ’Full time – Al cento per cento’ di Eric Gravel, ‘Benvenuta al nord’ di Paolo Muran e Anna Sandrini e ‘Il legionario’ di Hleb Papou.

Tra i libri (domenica): ‘Guida rapida alla fine del mondo. Tutto sulla crisi climatica e come risolverla’ a cura di Lorenzo Tecleme e ‘La strage di Bologna: Bellini, i Nar, i mandanti e un perdono tradito’ di Paolo Morando.

Amalia Apicella