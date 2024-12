Panni si distingue in regia, Mian è un diesel

Aradori 6 (in 16’ 1/3 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi) Gli manca il feeling con la partita, lo deve riacquistare giocando. Nei minuti in campo però riesce a dare una mano alla squadra. Avanti così.

Gabriel 6,5 (in 42’ 4/10 da due, 2/12 da tre, 12 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 3 assist, una stoppata) Parte benissimo ma poi sparacchia troppo al tiro e alla lunga si perde. Buono il finale.

Battistini 6,5 (in 7’ 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi) Minuti di gregariato importanti per far rifiatare Freeman, ma anche una bella tripla ad inizio seconda frazione di gioco.

Bolpin 6 (in 37’ 2/5 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 6 assist) Tanti minuti in cui come al solito ci mette un po’ di tutto, punti, rimbalzi, assist e marchio di fabbrica la difesa.

Panni 6,5 (in 17’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 3/3 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 4 assist) Si fa apprezzare in regia dando 4 assist ai compagni nel primo tempo.

Mian 6 (in 1’4 / da due, 2/8 da tre, 4 rimbalzi, una persa) Primo tempo decisamente silente per lui, chiuso a quota 0. Mette a segno una tripla ad inizio terza frazione ed è importante nei momenti caldi.

Fantinelli 6,5 (in 36’ 4/5 da due, 2/3 ai liberi, 8 rimbalzi, una recuperata, 4 perse, 9 assist) Difende fermando Harper, prende rimbalzi, meno presente al tiro e negli assist, ma il Fante c’è sempre.

Freeman 8 (in 38’ 9/14 da due, 0/1 da tre, 6/8 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, un assist, due stoppata) Dalla seconda frazione di gioco in avanti si carica sulle spalle l’attacco della Effe segnando gli ultimi 10 punti del primo tempo e dimostrandosi decisivo anche nella ripresa sia in attacco che in difesa.

f. m.