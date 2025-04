Paolini e Laquidara in scena . C’è ’Boomers’ al Celebrazioni

Boomers è una ballata teatral-cybernetica. Protagonisti sono l’attore Marco Paolini e la cantautrice Patrizia Laquidara, in scena al Teatro Celebrazioni oggi e domani alle 21, a cui si è aggiunta – visto il successo di pubblico – la data di domenica alle 18. Scritto dallo stesso Paolini – che ne ha curato anche la regia – e da Michela Signori, lo spettacolo vede la consulenza drammaturgica di Marco Gnaccolini e Simone Tempia e il disegno luci e il progetto scenografico di Michele Mescalchin. Patrizia Laquidara firma inoltre le canzoni originali, mentre Alfonso Santimone le musiche di scena.

Boomers è un album di racconti in cui la memoria collettiva di una generazione viene catapultata in una realtà virtualÈ grazie a suo figlio, programmatorche Nicola può muoversi in questo universo immaginario. Centrale in Boomers è il dialogo tra generazioni diverse.