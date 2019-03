Bologna, 9 marzo 2019 - "Il tema è quello della responsabilità, lo dico a chi protesta su sponde opposte: decidere oggi vuol dire guardare al futuro". È l'appello di Virginio Merola, che apre l'evento regionale in Fiera contro lo stallo delle opere, tra le quali il Passante. E proprio sul Passante il sindaco batte, dopo la convocazione di ieri da parte di Toninelli il 20 marzo per parlare del nuovo progetto.

"Una corretta lealtà istituzionale non c'è stata, ma noi andremo a Roma consci che essere responsabili vuol dire non temere l'accordo e il compromesso. Scelsi io di virare dall'opzione nord a quella di mezzo e ho portato avanti opere iniziate da altri con grande responsabilità: non si può bloccare lo sviluppo del nostro territorio e della nostra città ".

All'interno del Palazzo dei Congressi ci sono circa 600 persone (omologato per 650), presenti tutte le categorie economiche e le parti sociali. Diverse anche le personalità politiche, dai parlamentari De Maria a Benamati fino alla giunta Merola, con Aitini, Lombardo e Orioli. Presenti l'assessore al Traffico, Irene Priolo, e l'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini, che dal palco è stato chiaro: "Andremo avanti, il Governo ci ascolti. Il Passante nord non drenava abbastanza traffico, il Passante sud era troppo costoso è impattante".

"Il Governo non ha convocato le parti sociali. Le convochino invece, non pensino dividerci. Stiamo uniti, stiamo insieme, non ci interessa nulla del colore politicO. L'Emilia-Romagna va avanti e deve rendere orgogliosi i nostri figli", la chiosa del Governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Prima e durante l'iniziativa ha preso vita una protesta con cartelloni e striscioni di Legambiente, assieme ai comitati contro il Passante. Presente anche una bandiera No Tav, sventolata dal collettivo Crash.