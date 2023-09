Passeggiate all’aria e in compagnia. Corso per formare i ’walking leader’

Camminare in compagnia all’aria aperta, su strade pedonali o percorsi immersi nella natura, assieme a persone che condividono la voglia di fare movimento e socializzare. Questo è l’obiettivo dei gruppi di cammino. Fenomeno che sta destando molto interesse. E il Comune di San Giovanni in Persiceto ha colto la palla al balzo ed ha organizzato, in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna, un corso gratuito per la formazione di walking leader. Vale a dire i conduttori di gruppo di cammino. Il corso, di 12 ore complessive, è in programma ad ottobre, venerdì 27, nella sala dell’Affresco del Chiostro di San Francesco in piazza Carducci, dalle 16 alle 20; e sabato 28, nel centro sociale La Stalla in via Carbonara, dalle 9 alle 18. E le iscrizioni (info sul sito web comunale) sono aperte. Nell’occasione si approfondiranno i benefici dell’attività fisica, le nozioni del Codice della strada, il primo soccorso e le nozioni legali e assicurative. Inoltre saranno illustrati il ruolo del walking leader, la conduzione dei gruppi e praticati esercizi di consapevolezza corporea e di riscaldamento.

"L’obiettivo della nostra iniziativa – sottolinea il sindaco Lorenzo Pellegatti - è quello di formare operatori con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino. Il corso è rivolto ad operatori sanitari, cittadini, laureandi e laureati in scienze motorie ed è articolato in due momenti". Al termine del corso è prevista la consegna degli attestati di partecipazione che non hanno valenza professionale ma che attestano che i partecipanti sono in grado di condurre un gruppo di cammino. Per partecipare alle attività di cammino non è necessario il certificato medico. E l’amministrazione comunale consiglia di indossare scarpe e indumenti comodi. "Chiunque – aggiunge il sindaco - può diventare walking leader. Occorre aver voglia di organizzare e motivare un gruppo e aver voglia di camminare".

p. l. t.