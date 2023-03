Bologna, ragazzino picchiato dalla baby gang: tutti identificati dopo l’agguato

Bologna, 14 marzo 2023 – Il cerchio si è stretto attorno agli otto componenti minorenni della baby gang che, sabato scorso, hanno aggredito due coetanei tra San Lazzaro e Ozzano. I carabinieri, infatti, a seguito delle denunce fatte dai genitori dei giovanissimi aggrediti, li hanno già identificati grazie anche alle testimonianze di alcuni presenti e di alcune videocamere di sorveglianza.

Frammenti dell'aggressione ripresa in un video

Si tratta di ragazzi, di nazionalità italiana e straniera, che verranno denunciati per lesioni personali non appena arriverà l’ok formale dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni. Due di questi ragazzi, inoltre, erano già ben noti alle forze dell’ordine ed erano già stati denunciati perché a fine febbraio avevano fatto irruzione al Mattei di San Lazzaro in orario scolastico e avevano insultato il dirigente nell’ufficio della Presidenza.

Tornando agli ultimi episodi che hanno destato tanto clamore grazie anche a un video, che ha girato chat e social, in cui viene ripresa la prima aggressione, la vicenda ha avuto inizio non appena suonata la campanella fine lezioni in un istituto superiore di San Lazzaro.

Due di questi, un 15enne e un 16enne, appena usciti dalla scuola si sono trovati di fronte il gruppetto di teppisti che, in un parchetto poco distante, li hanno accerchiati ed iniziati a picchiare. Calci, schiaffi e pugni che sono stati ripresi da alcuni giovani che hanno assistito alla scena senza accorrere in loro aiuto. Il peggio sembrava passato fino alla sera dello stesso sabato quando uno dei due ragazzini, che erano già stati aggrediti fuori da scuola, ha deciso, con gli amici, di andare in una discoteca della zona che si trova nei pressi di Ozzano. Finita la serata il minore è uscito dal locale pronto per far rientro a casa quando ma, all’esterno del locale da ballo, si è imbattuto nuovamente nel gruppo di minori che già la mattina gli aveva teso l’agguato fuori dalla scuola.

La baby gang non ci ha pensato due volte e, forte anche del fatto che il giovane era impaurito ed era solo, lo hanno picchiato una seconda volta. Questa volta con ancora più rabbia e ancora più violenza. Il 16enne era stato ridotto ad una maschera di sangue. Questo anche perché tra schiaffi e pugni i teppisti gli hanno rotto un dente. Il 16enne è andato al Pronto soccorso a farsi medicare ed è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni, anche se ora dovrà sottoporsi a cure specifiche per quel che riguarda la sistemazione dei denti intaccati dai pugni. La baby gang, invece, è scappata.