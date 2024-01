Pillole di Movimento, in palestra o in piscina gratis con l’iniziativa della Uisp: ecco dove

Bologna, 9 gennaio 2024 – “Dopo le feste - in cui tutti hanno mangiato un tortellino o un pandoro in più del solito, com’è giusto che sia -, è corretto anche rimettersi in forma”, ha aperto con questo spirito Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune - questa mattina alle 12 nella sala Anziani di Palazzo d’Accursio -, la presentazione della tredicesima edizione di ‘Pillole di Movimento’.

La presentazione in Comune dell'iniziativa Uisp 'Pillole di Movimento'

La campagna di sensibilizzazione promossa da Uisp Bologna ha come obiettivo la promozione dell’attività fisica come medicina per combattere la sedentarietà, uno dei principali fattori di rischio per la salute. Esiste, infatti, una stretta correlazione tra inattività e patologie cronico degenerative come l'obesità.

Da oggi, presso le farmacie dei gruppi Lloyds Farmacia-Benu e Federfarma di Bologna e provincia saranno disponibili 22mila scatole di ‘Pillole di Movimento’. All’interno delle confezioni è presente un fogliettino sul quale sono riportati una serie di suggerimenti per la salute e le proposte per svolgere gratuitamente un mese di attività nelle società sportive, palestre e piscine che aderiscono al progetto, oltre al regolamento per aderire a “questa iniziativa dedicata al benessere fisico, mentale e collettivo”, afferma l’Assessora, che ha poi fatto il punto sulla fine dell’anno scorso e l’inizio del nuovo anno: “Un bilancio positivo quello del 2023 e un 2024 che ci vedrà protagonisti con il Tour de France, la maratona Dieci Colli e altre iniziative. Come il bando di 150mila euro messo in campo da Comune e Città Metropolitana per valorizzare le realtà sportive che nel post pandemia hanno contribuito nel rimettere in circolo il benessere in città”.

La promozione è valida fino all’esaurimento dei posti che ogni società ha messo a disposizione. L’attività gratuita del mese in omaggio terminerà per tutti il 29 febbraio 2024 nelle piscine e il 31 marzo 2024 nelle palestre. “Fare più movimento è al secondo posto dei buoni propositi per il 2024. L’attività fisica è entrata nella Costituzione come un diritto, vogliamo contribuire nel mettere in pratica questa norma”, commenta Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna Aps”. Paltretti ha annunciato, inoltre, che “l’anno prossimo la rassegna sarà realizzata in sette paesi d’Europa”, diventando quindi un progetto europeo.

“L’iniziativa è una scintilla che aiuta le persone a cambiare in positivo. Nel 2023 ci risulta un 57% di persone attive, circa un 10% in più rispetto al 2008. D’altra parte, il 16% degli adulti tra i 18 e i 65 è sedentario. Negli anziani arriviamo al 32%, quindi oltre 50mila persone”, ricorda Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica azienda Usl Bologna. Il cittadino è posto al centro di questa rassegna e su di lui bisogna “agire e capire la sua necessità di promozione della salute”, ricorda Gian Matteo Paulin, presidente Federfarma Bologna. “Prendersi cura di sé attraverso i consigli degli esperti porta benefici psicologici e fisici nella vita di tutti i giorni”, conclude Caterina Restaino, district manager Sud Admenta Italia.

L’iniziativa è rivolta alle persone maggiorenni e in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica, che non risultino già iscritte da settembre 2023 nelle palestre o piscine in cui intendono utilizzare il buono. Occorre contattare le segreterie delle polisportive, delle palestre e delle piscine per conoscere i termini della promozione, le attività e gli orari disponibili.

"Pillole di movimento 2024” è in co-progettazione con l'AUSL di Bologna, e altri partner come Banca di Bologna, Gvm Care&Research, Ottica Inn e Il Resto del Carlino.