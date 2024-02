Pitta e Lama in scena. A Laboratorio omaggio a Rimondi

All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte, stasera alle 20,30, per lappuntamento della rassegna Omaggi dedicato a Gianfranco Rimondi, Marina Pitta e Carla Lama salgono sul palco con lo spettacolo Mamma sono tanto felice... Si tratta di un testo giovanile di Rimondi, drammaturgo, docente e critico teatrale, portato in scena a tre anni dalla scomparsa dell’autore. Scritto nel 1963, il copione coglie la squallida quotidianità di una madre e di una figlia chiuse nell’impossibilità di convivere. In un Dopoguerra quanto mai incerto, la madre si rifugia in fantasie letterarie, cercando di rimuovere un passato torbido. La figlia, invece, sogna fughe e evasioni dalla realtà soffocante. Non c’è amore ma un asfissiante bisogno di amore che riesce ad esprimersi solo attraverso un dialogo duro e maniacale.