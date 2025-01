Polizia locale, Malalbergo fa da sé. Arriva il comandante Scandellari

Malalbergo, d’ora in poi, avrà il suo comando di Polizia Locale. Il sindaco Massimiliano Vogli, eletto a giugno scorso, lo aveva già annunciato tra le prime cose delle sue linee di mandato: creare un comando di Polizia Locale che fosse dedicato solo a Malalbergo e alle sue frazioni, dicendo, dunque, addio al corpo unificato di Minerbio, Baricella e Malalbergo comandato da Simona Gambari. Questa decisione di Vogli aveva creato non poca ‘stizza’ tra gli altri due sindaci, rispettivamente Omar Mattioli per Baricella e Roberta Bonori per Minerbio. Ma il primo cittadino Vogli è andato avanti per la sua strada e al 31 dicembre appena passato, quando si doveva votare per il rinnovo della convenzione del corpo di Polizia Locale unificato ha deciso di dissociarsi. Da gennaio 2025 quindi Malalbergo ha il suo comando e il suo comandante, Michele Scandellari, fino poco fa in forze alla Locale Reno Galliera di Massimiliano Galloni.

"Grande rivoluzione sul nostro corpo di Polizia Locale- dice il sindaco Vogli. Ci saranno due importanti novità: il ritorno della sede della Locale, presso Palazzo Marescalchi a Malalbergo, dove era storicamente collocato fino a cinque anni fa, ma gli spazi saranno raddoppiati e, in secondo luogo, l’arrivo di un nuovo comandante, Michele Scandellari. Grande la mia soddisfazione - aggiunge Vogli - per uno dei principali obiettivi previsti dal programma elettorale".

Scandellari ha 48 anni, 22 anni di esperienza nella Polizia Locale, dal 2011 in forza all’Unione Reno Galliera dove ha svolto, fino al 2022, il ruolo di responsabile del presidio di San Pietro in Casale e Galliera ed infine come titolare di posizione organizzativa assumendo la responsabilità del Reparto ‘Presidi e Relazioni con i Comuni’.

Vogli conclude: "Scandellari rappresenta il prototipo di Polizia locale che vorrei ripristinare, più vicina al cittadino ed ai commercianti, un punto di riferimento da attuarsi non solo con la repressione, ma soprattutto con la presenza sul territorio e la collaborazione reciproca tra Istituzione e Comunità".

Soddisfatto anche Scandellari: "Sono onorato di questo nuovo incarico. Alla Reno Galliera sono stato uno dei gestori della pagina Facebook della Polizia Locale, pagina nata proprio con l’obiettivo di avvicinare maggiormente le Istituzioni ai cittadini, proprio perché ritengo che il ruolo della Locale sia di servizio al cittadino, di prevenzione innanzitutto e solo in ultima istanza di repressione".

z. p.