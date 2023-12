Ponte sul Reno, i cantieri vanno avanti. Lavori di manutenzione ordinaria

Il cantiere del ponte sul Reno nel centro di Casalecchio non è finito. Dopo il lavoro di consolidamento del piano di scorrimento e la ricostruzione del marciapiede-passerella sul lato di monte nei prossimi mesi sono previsti anche interventi di manutenzione ordinaria del rivestimento dei piloni e la sistemazione della cosiddetta ‘soglia di dissipazione posta in corrispondenza del primo pilone del ponte’.

In parole povere l’intervento programmato dal Comune nella prossima estate prevede la manutenzione della parte non strutturale del piano cementato sul quale scorre l’acqua del fiume tra le basi di un pilone e l’altro. Il tema è emerso in consiglio comunale su sollecitazione della Lista civica che in una interrogazione ha riproposto una questione sollevata già cinque anni fa e riguardava la perizia di staticità sul complesso del ponte.

"Poche settimane fa si è riaperto il ponte, ma la perizia sulla staticità della struttura risale al 2018. Alla nostra richiesta l’Amministrazione attuale ha risposto che "E’ attualmente in corso di redazione l’analisi statica" e che è in fase di redazione anche il "progetto di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della fondazione del Ponte" sul lato di valle, sottolineano i consiglieri Cevenini e Tonelli che seguendo logica si domandano poi "se sia opportuno procedere prima con le spese per la riparazione della parte superiore e, solo dopo anni, preoccuparsi dei controlli e delle manutenzione delle fondazioni". Insomma non si inizia a costruire una casa partendo dal tetto.

Una osservazione alla quale replica e spiega l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Nanni, che conferma il programma di interventi sulla soglia in cemento alla base dei piloni recentemente liberati dalle cinture in acciaio usate per vecchi cantieri. "In parallelo alla realizzazione della passerella di monte sono proseguite le attività progettuali per il consolidamento della soglia di dissipazione posta in corrispondenza del primo pilone del ponte per la presenza di un fenomeno di ‘sifonatura’ che non dà alcun problema strutturale. Tant’è che l’intervento si farà con comodo in periodo estivo e senza riflessi sulla circolazione stradale".

Gabriele Mignardi