Poretti e Cristofori in ’Funeral Home’

Giacomo Poretti e Daniela Cristofori sono autori e interpreti di Funeral Home, irresistibile e poetica commedia che sarà in scena stasera (ore 21) al Teatro Duse. Poretti e Cristofori, marito e moglie nella vita, sono coniugi anche in scena nei panni degli anziani Rita e Ambrogio. Il sipario si apre su questa coppia che si reca a un funerale. Lei è tutta in ghingheri, tailleur e gioielli, lui ha scelto un look a metà tra l’abito da cerimonia e la gita fuori porta. Lei vuole andare e arrivare presto, lui non ne ha voglia. Un inseguimento divertente e poetico, ambientato in una funeral home.