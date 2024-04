Porta Galliera, pusher in manette

Ancora un arresto per spaccio in zona stazione, nell’ambito dei maxi controlli messi in atto dalla polizia per contrastare i problemi legati alla microcriminalità nella zona. I poliziotti del Reparto prevenzione crimine, coordinati dal dirigente del commissariato Due Torri San Francesco Pierluigi Pinto, hanno bloccato un trentacinquenne nigeriano nei pressi di Porta Galliera: l’uomo, infatti, alla vista degli agenti ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. Con sé aveva circa 25 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina, il tutto sequestrato così come i 500 euro che il trentacinquenne, già carico di precedenti specifici, aveva in tasca.

Oltre all’arresto del pusher, nel corso dei controlli sono stati identificate 64 persone, di cui 38 stranieri.