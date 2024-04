Preoccupazioni e tensioni a Bologna, criticità su tram, Città 30 e sicurezza emergono al presidio di piazza Maggiore

Tram, Città 30, parcheggi ma anche degrado e sicurezza. Sono tante le preoccupazioni emerse ieri sera al presidio sotto il portico di piazza Maggiore: negozianti alle prese coi cantieri, tassisti, comitati e partiti di centrodestra. Quasi un centinaio le persone che hanno risposto al richiamo di ’Una Bologna che cambia’, il giorno dopo l’apertura del ‘cantierone’ di via Riva Reno. "Tanti oggi non sono venuti perché hanno paura di ritorsioni", assicura sul suo predellino il leader del movimento Giorgio Gorza, che non ha mancato di attaccare il sindaco Matteo Lepore "che deve mettere in campo qualcosa di concreto". Non manca qualche attacco anche al centrodestra ("fermino tram e Città 30 visto che sono al governo"), mentre la Lega, con il capogruppo Matteo Di Benedetto e il segretario cittadino Cristiano Di Martino, hanno portato il loro "sostegno agli esercenti di via Riva Reno, via San Felice e tutte le vie limitrofe, che a causa delle scelte di Lepore stanno rischiando tanto. Gli esercizi commerciali rischiano di chiudere perché questa giunta non vuole assumersi le proprie responsabilità e farsi carico delle perdite causate".

In piazza c’è anche l’ex candidato sindaco del centrodestra Fabio Battistini, che si focalizza in particolare sul tram: "È uno scandalo che le persone sappiano solo quando si trovano la ruspa sotto casa e non riescono a parcheggiare". A questo proposito, ieri mattina l’assessora Valentina Orioli con la collega Luisa Guidone è tornata sul posto, incontrando anche Renato Nucci di Ascom che ha fatto presente le tante criticità della zona, chiedendo più parcheggi a rotazione. Presente in piazza anche il comitato ’Abolizione Bologna 30’. Non è passata inosservata la dichiarazione dell’assessora Orioli che ha annunciato che dalla prossima settimana "aumenteranno i controlli. La polizia locale sarà presente su più strade".