Progresso salvo in Serie D: vittoria 2-0 contro Prato con gol di Maltoni e Pinelli

(3-4-1-2): Gariti, Videtta (dal 62’ Magazzù), Diana, Galliani (dal 79’ Barbuti); Limberti (dal 62’ Giusti), Innocenti (dal 62’ Remedi), Mazza (dal 67’ Cozzari), Girgi; Di Stefano; Pereira, Iuliano. A disposizione Fantoni, Ciavarelli, Conson, Azizi. All. Mariotti.

PROGRESSO (4-3-3): Cheli, Ferraresi, Mele, Cestaro, Stellacci (dal 90’ Dandini); Scalini (dall’89’ Sansò), Bellisi, Corzani; Matta (dal 93’ Gnani), Maltoni (dal 78’ Mascanzoni), Pinelli (dall’87’ Cavazza). A disposizione Roccia, Finessi, Ben Saed, Welle. All. Marchini.

Arbitro: Salvatore Fresu di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Andrea Scionti di Roma 1 e Gian Marco Esposito di Formia.

Reti: Maltoni al 50’ e Pinelli (rigore) al 73’.

Note: Circa 200 spettatori. Ammoniti: Pereira, Cestaro, Di Stefano, Remedi. Recupero 1’ pt, 4’ st.

Il Progresso è ufficialmente salvo. I rossoblù espugnano per 2-0 il Lungobisenzio di Prato e festeggiano con un turno di anticipo la permanenza in Serie D. A firmare il colpo in terra toscana sono Maltoni e Pinelli (a segno su rigore), entrambi in gol nella ripresa.

Venendo alla cronaca del match, dopo appena un minuto, i rossoblù rischiano grosso sul traversone di Innocenti, che per loro fortuna non viene impattato da un liberissimo Girgi. Dopo l’immediato sussulto, il match scivola via senza grandi emozioni, con i due portieri sostanzialmente inoperosi. Al 33’ però Cheli rischia di combinare la frittata: l’estremo difensore dei bolognesi si lascia sfuggire il cross alto di Girgi, la palla diventa buona per Pereira, che a porta vuota si fa clamorosamente murare da Cestaro.

Locali di nuovo ad un passo dal vantaggio in chiusura di frazione, quando la zuccata di Innocenti sugli sviluppi di un angolo termina di poco fuori. Il primo tempo va così in archivio sullo 0-0.

La ripresa viene inaugurata dalla zuccata di Girgi, servito da Limberti, che finisce sull’esterno della rete. Al 50’ però ecco all’improvviso il vantaggio del Progresso: Maltoni vince una serie di rimpalli, poi si gira e dal limite dell’area lascia partire un sinistro che trafigge Gariti. Il Prato spinge alla caccia del pari, ma al 73’ i rossoblù approfittano dell’erroraccio di Di Stefano, che, incespicando sul pallone, lancia il contropiede degli emiliani, con Maltoni – liberato da Bellisi – steso in area dallo stesso numero 24 biancazzurro. L’arbitro Fresu fischia rigore e dal dischetto Pinelli raddoppia. La compagine di Marchini resiste all’assalto finale dei lanieri e mette il sigillo sulla salvezza.

Francesco Bocchini