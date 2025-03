"Pulsante rosso, informati a cose fatte"

Il ‘pulsante rosso’ anti aggressioni in ospedale mette in agitazione i sindacati di polizia, che lamentano di essere stati informati dell’avvio del nuovo progetto "a cose fatte". A spiegarlo è il segretario del Sap Tonino Guglielmi, che si dice "rammaricato per la gestione dell’intero iter

che ha portato all’istituzione dei nuovi sistemi di allerta, verso i quali avevamo sollevato le nostre obiezioni stimolati dalle preoccupazioni dei colleghi assegnati ai vari posti di polizia". Preoccupazioni espresse in una missiva inviata ai vertici della Questura, a seguito della quale "avevamo ricevuto rassicurazioni per una celere convocazione

per un confronto. Con sommo stupore abbiamo appreso dalla stampa che la decisione era già stata presa e la nuova procedura è entrata in vigore. Quanto accaduto non ha giustificazioni e, come Sap, vogliamo sottolineare la piena

vicinanza a tutti i colleghi".