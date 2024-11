Questa sera brilla la stella di Pat Metheny

È certamente la stella più luminosa di questa edizione del Bologna Jazz Festival: Pat Metheny fa tappa questa sera alle 21,15 all’auditorium Manzoni con il suo tour ’Dream Box/MoonDial Tour’. Un assolo totale in cui il chitarrista jazz (e crossover) sarà sul palco accompagnato dalle sue tante chitarre. Un artista da record che con i suoi oltre 50 dischi da leader ha collezionato 39 nomination e 20 vittorie ai Grammy Awards (in ben 10 diverse categorie). Vera icona della chitarra, capace di trascendere i confini del jazz e della fusion, Pat Metheny ci ha abituati a un’inesauribile creatività e a progetti fuori dagli schemi, ma ha pur sempre coltivato anche situazioni strumentali più canoniche, come i trii coi quali ha girato il mondo negli ultimi anni.

Nel suo nuovo tour in solitudine, Pat Metheny crea una situazione intimistica come mai prima nelle sue performance dal vivo. Utilizzando più di una dozzina di chitarre diverse, Metheny eseguirà brani dal suo intero repertorio, dalle sue incisioni ormai storiche come dai recenti album MoonDial (2024) e Dream Box (2023) e conferendo loro una nuova dimensione con la sua personalissima arte della narrazione musicale.