Ragazzine scomparse da Bologna: ritrovate in centro a Cremona

Due ragazzine adolescenti

Bologna, 20 gennaio 2023 – Sono state ritrovate a Cremona, in centro città, due amiche adolescenti che si erano allontanate da Bologna il 18 gennaio scorso, spegnendo i loro cellulari e gettando nel panico i genitori, che avevano presentato denuncia di scomparsa presso il commissariato di Santa Viola e la stazione carabinieri di Pianoro di Bologna.

In poche ore la notizia ha fatto il giro del web e la macchina dei soccorsi e delle ricerche si è attivata immediatamente, con il protocollo delle persone scomparse presso forze di polizia e carabinieri di tutta Italia. Si sono condivise le foto, e la descrizione degli indumenti indossati al momento della scomparsa.

In particolare, nel pomeriggio del 19 gennaio è stata agganciata la cella telefonica del cellulare di una delle ragazzine, nel centro di Cremona. Le ricerche coordinate dalle centrali operative delle due città hanno coinvolto tutte le pattuglie dei carabinieri in circuito, che grazie a una capillare ricerca eseguita nelle piazze del centro di Cremona ha permesso in poco tempo, dall'individuazione del segnale, di rintracciarle nella centralissima Piazza Marconi.

Le ragazzine ritrovate infreddolite ma in buono stato di salute, sono state accompagnate presso la caserma 'Santa Lucia' dei carabinieri di Cremona, i cui militari hanno provveduto a offrire la prima accoglienza, cure e avvisati i genitori, che ricevuta la notizia, si sono precipitati a Cremona.