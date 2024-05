Rapinatori seriali in centro. Tre colpi a segno in un’ora

Tre rapine nel giro di un’ora, tutte messe a segno ieri mattina in centro. A piazzare i colpi, un gruppo di tre persone, due uomini e una donna. Ma ripercorriamo i fatti. Il primo episodio avviene intorno alle 7.30, quando gli agenti della polizia intervengono al Bar Bianco per una rapina commessa ai danni di un signore italiano al quale era stato rubato il portafoglio. Circa mezz’ora dopo, la volante riesce a intercettare un componente della banda: si tratta di un ventitreenne marocchino già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, tra cui anche una condanna per rapina lo scorso anno. Riconosciuto dalla vittima, viene denunciato in stato di libertà con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Poco dopo il primo episodio, intorno alle 8, il gruppo torna a colpire, stavolta in stazione. Gli agenti, su segnalazione della Polfer, intervengono quindi al binario 1 Est per una rapina ai danni di un cittadino svizzero.

Le descrizioni dei malviventi fornite dalla vittima corrispondono a quelle dei complici del primo caso. Le modalità con cui la banda agisce sono sempre le stesse: si avvicinano cercando un pretesto per litigare e poi mettono a segno il colpo. A un quarto d’ora di distanza dalla rapina in stazione, alle 8.15, i due malviventi ancora in circolazione si spostano in via Matteotti dove, a bordo di un autobus, strappano una collanina d’oro dal collo di una passeggera, una donna italiana, per poi darsi immediatamente alla fuga. Sentita dagli agenti, la vittima ha dato una descrizione dei due che combaciava, anche in questo caso, con quella degli altri colpi.

Il rapinatore, un ventisettenne marocchino irregolare sul territorio, è stato poi intercettato dalle volanti e accompagnato in Questura: perquisito, è stato trovato in possesso di una banconota da 50 franchi svizzeri che aveva sottratto alla vittima della stazione. Il 27enne è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina aggravata in concorso per il secondo episodio e ora, in attesa dell’udienza di convalida, è stato trasferito nel carcere della Dozza. Il malvivente è stato anche denunciato in stato di libertà per il furto con strappo e la rapina al Bar Bianco. Nessuna traccia, invece, della terza complice che è riuscita a far perdere le sue tracce.

Chiara Caravelli