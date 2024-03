Receptionist-segretaria che conosca bene l’inglese

A San Giovanni in Persiceto si ricerca un/una segretario/a o receptionist che conosca il pacchetto Excel, che sappia parlare e scrivere in lingua inglese (livello almeno B1/B2), e che abbia almeno un diploma di scuola superiore. È preferibile avere la patente di tipo B ed essere automunito/a. Il contratto è a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. L’orario di lavoro è part-time (26-30 ore) con il sabato e la domenica di riposo.

L’offerta di lavoro scade il 9 marzo. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Il percorso per la condidatura: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’app Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni riportate.