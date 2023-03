Reno Galliera, sportello per le famiglie con consulenze anche legali

Lo Sportello Donna e Famiglia è un servizio gratuito di informazione e consulenza legale, rivolto alle famiglie residenti nei Comuni dell’Unione Reno Galliera che si trovano in condizione di disagio e che necessitano di supporto e informazioni relative a diritti della persona in famiglia e in convivenza, violenza, stalking e maltrattamenti dentro e fuori la famiglia, rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi, successioni, donazioni, separazione e divorzio, tutela minori (affidi e adozioni), locazioni e contratti in genere, rapporti di lavoro, gestione delle relazioni conflittuali, ecc. Il servizio funziona su tutti i Comuni del Distretto Pianura Est secondo un calendario che prevede una apertura quindicinale.

Per accedere al servizio è necessario prendere un appuntamento presso l’Ufficio di Piano, che gestisce le prenotazioni degli appuntamenti per tutti i Comuni del Distretto Pianura Est: telefono 051 8904862 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 15,30. Di seguito le prime date degli incontri: San Pietro in Casale giovedì 23 marzo in Municipio, via Matteotti 154, al primo piano di San Giorgio di Piano; giovedì 30 marzo in biblioteca Comunale Palazzo Torresotto, in piazza Indipendenza 1, nella sala corsi piano terra; Bentivoglio giovedì 13 aprile nella sede municipale, piazza Martiri 2, saletta piano terra; Castel Maggiore il 4 aprile in Comune, piazza Pace, presso l’Urp.