Restyling dell’Autostazione. Al via la gara d’appalto da 7 milioni L'Autostazione di Bologna ha avviato la procedura per la riqualificazione di Piazza XX Settembre, con un appalto di 6,7 milioni di euro. Scadenza offerte: 21 novembre. Presidente Cda esprime soddisfazione e ringraziamenti per il supporto ricevuto.