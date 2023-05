Ricci, un Modernissimo da film

La prima volta che Stefano Ricci è entrato nel Modernissimo ancora "cantiere" è stata due anni fa. Ancora tempi di Covid, rarefazione esistenziale, possibilità minime di poter entrare in nuove realtà in progress. Lui però ha avuto questa chance, su invito di Gian Luca Farinelli, e quella sua esperienza, alla maniera di Ricci naturalmente, che è un disegnatore e un artista visivo e ha un suo proprio stile, diventerà un piccolo film sul cinema di via Rizzoli che avrà probabilmente una sua presentazione a giugno. Aspettando naturalmente l’inaugurazione – che a questo punto pare vicina – della mitica sala della Bella Epoque rimessa in funzione con un grande restyling, al momento un’idea del progetto visivo si può avere nel Sottopasso di Piazza Re Enzo con Memorie Modernissime-Disegni e filmini di Stefano Ricci, lavori ispirati al Cinema Modernissimo che costituiscono una sorta di preview del lavoro complessivo. Come ha lavorato l’artista? "E’ una storia di fantasmi – racconta – sono fatti di luce e si trovano lì, sotto piazza Maggiore". E prosegue: "Mia madre ci andava da bambina e mi ha raccontato sempre degli affreschi, dei cantanti dilettanti che si esibivano, del cinema, quindi, quando ci sono entrato per la prima volta e ho visto al centro della sala una betoniera che girava lentamente con in fondo due muratori che si muovevano come gatti, ho desiderato disegnarli".

Il fotografo Lorenzo Burlando gli ha regalato le fotografie che ha fatto nel cantiere, "tracce archeologiche stratificate nel tempo", e Ricci ha cominciato ad animarne un po’. Nella sua parte di mostra (ad ingresso libero) anche un lavoro di montaggio e suono su filmini richiesti da Franco Basaglia per documentare la musicoterapia negli anni pionieristici della sua direzione dell’Ospedale Psichiatrico di Gorizia.

Benedetta Cucci