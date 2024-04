Rifiuti, nuovi orari del punto raccolta

Si ampliano, in via sperimentale, gli orari di apertura nel periodo estivo del punto di raccolta weekend presso il parcheggio della Stazione Casalecchio Garibaldi. Così dal 2 maggio e fino alla fine di settembre sarà possibile conferire i rifiuti anche il giovedì pomeriggio e il venerdì mattina. L’estensione degli orari consente così ai cittadini in partenza per le vacanze di portare i rifiuti accumulati per i quali non sia stata possibile l’esposizione nei giorni previsti dalla raccolta dei rifiuti porta a porta. Va ricordato che il punto weekend non è un sostitutivo della raccolta porta a porta, che rimane il sistema base a cui i cittadini devono attenersi e neppure un centro raccolta di differenziata che per i cittadini di Casalecchio rimane collocato in via Roma, nella zona industriale in territorio di Zola Predosa.