Riflettori accesi sulle professioni del futuro In crescita il coach manager e il medico bio-biotico

Molte persone si chiedono quali saranno i lavori più richiesti in futuro e quali saranno i settori in crescita. Molti professionisti, infatti, hanno dovuto adeguarsi per stare al passo con i tempi, un cambiamento che sarà ancora più veloce nei prossimi 10 anni con l’avanzare di tecnologie, come l’intelligenza artificiale, e dell’automazione industriale. Quest’ultima contribuirà a generare decine di milioni di nuovi posti di lavoro su scala globale, mandando contemporaneamente in pensione alcune professioni ormai obsolete. Su un sito web abbiamo trovato un elenco di ’lavori del futuro’, che conferma, a distanza di 25 anni, l’elenco di professioni ipotizzato dallo psicologo Norman Feingold. I maggiori settori in crescita entro il 2030 riguarderanno i servizi informatici e le telecomunicazioni (+1.5%); i servizi culturali, sportivi e quelli della cura alla persona (+0.90%); i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (+0.90%). Nel settore tecnologico alcune professioni in crescita saranno il Cloud architect, il data scientist, il coach manager, il medico bio-biotico e le figure che ruotano intorno ai social media. Nel settore economico troveremo il growth hacker, l’E-commerce manager, il manager personal coach; altre possibili figure professionali del futuro saranno: l’aggregatore di talenti, il personal wellness trainer, il virtual assistant, il designer di realtà virtuale, l’ingegnere spaziale, l’influencer o, ancora, l’agricoltore genetista. Sembra che si assisterà quasi a una rivoluzione dei ruoli nel mondo del lavoro. Speriamo, comunque, in un futuro migliore e ricco di possibilità per un numero sempre maggiore di persone.