Riflettori sull’educazione: "I genitori vanno sostenuti. E invece sono lasciati soli"

"Se si raddrizza la barca dell’educazione dei figli, la situazione cambia subito. I genitori devono far i genitori non gli amici: questo è un equivoco, avere confidenza con i figli non ha senso". Ecco perché "nell’educazione dei figli i genitori vanno sostenuti e, invece, né le Istituzioni né il Governo lo fanno, lasciandoli soli".

Daniele Novara è un pedagogista di chiara fama, ma anche un attento divulgatore come attestano i suoi libri che scalano le classiche. Oltre a essere un formidabile formatore perché "i genitori vanno educati ad organizzare bene l’educazione dei figli".

I ragazzi sono fragili…

"Questa fragilità è di per sé un dato psico-evolutivo. Nell’adolescenza il cervello è sulle montagne russe e fa fatica a gestire le emozioni". L’adolescenza è sempre stata un caos, ma ora sembra esserci qualcosa di più.

"L’aggressività che, una volta, era rivolta all’esterno, ora è rivolta verso se stessi: autolesionismo, disturbi alimentari ritiro sociale. L’adolescenza è una fase destabilizzante. Adesso, però, i ragazzi si ribellano verso se stessi. Non vanno più ‘contro qualcuno’, ma eccedono in colpevolezza interna".

Il Covid ha colpe in questo?

"È stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. La tendenza era già in atto. Siamo passati da una società che fino agli anni ’80-‘90 faceva perno sul tema dell’appartenenza, del far parte a una società fortemente narcisistica dove emerge l’individualismo, il voler primeggiare, l’essere competitivi. In tal senso, l’influencer è uno dei fenomeni più tragici". Con che effetti?

"Questo narcisismo estremo è terribilmente stressante ed è contro natura. I ragazzi hanno bisogno del gruppo e se manca, vanno in depressione. L’adolescente vuole allontanarci dalla famiglia, trovando il suo approdo nel gruppo dei pari. Ciò, però non accade a causa delle spinte verso il narcisismo".

Federica Gieri Samoggia