Rivoluzione passaporto, rilascio all’ufficio postale

Passaporti negli uffici postali con il progetto Polis di Poste Italiane che permetterà la richiesta e rinnovo dei passaporti negli uffici dei Comuni al di sotto di 15 mila abitanti. La novità, che parte in via sperimentale a San Pietro in Casale e Toscanella di Dozza, è stata presentata all’ufficio postale di piazza San Silvestro a Roma alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, della presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, dell’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e del direttore generale, Giuseppe Lasco. Il progetto è finanziato con risorse del piano complementare al Pnrr con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni a carico di Poste Italiane. Grazie alla convenzione tra Poste, Ministero dell’Interno e Ministero delle imprese e del made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni inclusi nel progetto potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale.

Basterà consegnare all’operatore del più vicino ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino, impronte digitali e foto, inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato direttamente a casa del richiedente. "Grazie alla collaborazione con Poste stiamo progressivamente spostando il baricentro delle attività del Viminale per renderlo sempre più vicino alle esigenze dei cittadini" ha sottolineato il ministro Piantedosi".