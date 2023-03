Rubano abiti e un monopattino a un operatore della comunità: denunciati due minori

I carabinieri della Compagnia di Vergato hanno denunciato alla Procura dei minori due ragazzi 17enni, entrambi originari dell’Albania, studenti, già noti alle forze dell’ordine e ospiti in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati, per furto aggravato in concorso. Il fatto si è verificato nella giornata di sabato 11 febbraio, quando un 27 enne operatore sociale della comunità, dopo essersi allontanato dalla struttura, al suo rientro notava che la serratura della sua camera era stata manomessa e che, dal suo interno, erano stati asportati numerosi capi di abbigliamento e un monopattino elettrico di sua proprietà. Solo dopo aver parlato con tutti gli ospiti della struttura in merito a quanto accaduto, i due minorenni ammettevano le proprie responsabilità, riferendo che gli oggetti rubati li avevano lasciati a casa di un amico, ma che si sarebbero attivati subito per restituirli.

Qualche giorno dopo, tuttavia, gli stessi consegnavano all’operatore un altro monopattino elettrico, diverso da quello rubato, e nessun capo di abbigliamento, costringendo così il 27 enne a rivolgersi ai carabinieri. Il secondo monopattino, di valore inferiore al primo, sarebbe stato acquistato usato dai due ragazzi per darlo alla vittima del furto nella speranza di cavarsela.