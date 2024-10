Sangiorgi (FdI) attacca il Comune:: "Impianti sportivi non assegnati"

"Ci sono impianti sportivi del territorio ancora non assegnati. È indecoroso". Questa la denuncia del consigliere di FdI di San Lazzaro, Alessandro Sangiorgi che, in merito, ha depositato un’interrogazione. "Alcune società sportive che hanno depositato la richiesta per l’utilizzo di impianti sportivi comunali per l’anno sportivo 2024-2025 a luglio ad oggi - sottolinea il consigliere di opposizione - sono ancora in attesa dell’assegnazione degli spazi. Una situazione surreale se si pensa che le società sportive debbono organizzare tutta la stagione e, ad oggi, hanno davvero poche certezze. Com’è possibile fare programmazione e sport in questa maniera?".

Il consigliere FdI poi aggiunge: "Ho depositato un’interrogazione perché ci sono due primari problemi. Il primo, anche in ottica di trasparenza amministrativa, concerne la mancata pubblicazione sul sito del Comune del modulo di richiesta utilizzo impianti sportivi comunali per l’anno sportivo 2024-2025. Il secondo, invece, concerne la mancata pubblicazione dell’assegnazione degli spazi e mi auguro che non venga pubblicata, come l’anno precedente, a novembre 2023. Si parla tanto di giovani, di comunità e del benessere attorno allo sport, ma stando così le cose mi sembra di poter dire che si stia andando in direzione opposta. Mi auguro di ricevere pronto riscontro il prima possibile".

Non tarda ad arrivare la risposta dell’assessore competente Luca Melega: "In realtà risulta che le società sportive stanno già esercitando negli impianti che già utilizzavano durante la scorsa stagione, in totale trasparenza in esito all’incontro con l’assemblea delle società che ogni anno si tiene a fine agosto, prima dell’avvio della stagione sportiva. Negli ultimi cinque anni sono stati messi in campo numerosi investimenti riguardanti l’impiantistica sportiva che sono sotto gli occhi di tutti: Ca’ de Mandorli, la palestra Kennedy, la palestra del Campus Kid, il campo da calcio omologato per l’Eccellenza di via Woolf, la palestra di via Woolf, il SanLaBikePark, il Tennis Park. Un miglioramento dell’offerta da un lato e un incremento del numero di praticanti di tutte le discipline sportive dall’altro, causando una crescente domanda che ovviamente fatica ad essere pienamente soddisfatta, fintanto che non verranno ultimati gli impianti sportivi in corso di realizzazione".

Zoe Pederzini