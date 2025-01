Sanità, prosegue il valzer dei dg. E in Regione torna in quota Petrini

Lo scacchiere della direzione dell’assessorato regionale alla Salute e dei direttori generali ancora non si compone, ma in viale Aldo Moro si lavora per chiudere la partita il più velocemente possibile, magari entro il 31 gennaio, alla scadenza ufficiale della proroga dei direttori generali delle Aziende Usl e ospedaliere. Ma la prima casella da mettere a posto è quella del direttore generale dell’assessorato, figura strategica al quale spetta l’organizza della struttura ed è l’interfaccia con il Ministero. E qui le idee non sono ancora chiare, con alcuni professionisti che continuano a essere citati come possibili candidati. Uno di questi è l’attuale direttrice generale dell’Ausl di Modena, Anna Maria Petrini, dal consolidato rapporto con Bologna e con il Sant’Orsola. E dal nutrito curriculum. Petrini, infatti, oltre alla laurea in Economia e commercio, presso l’Alma Mater, perfeziona gli studi a Nomisma (e alla Bocconi). Non mancano i corsi per la formazione manageriale per direttori di struttura complessa e per le direzioni generali. Tra gli incarichi sotto le Due Torri: nel 2008 assume la direzione della Struttura complessa Risorse economiche e finanziarie del Sant’Orsola e nel 2012 è direttore del Dipartimento amministrativo. Nel 2015 il ritorno all’Ausl di Bologna come direttore amministrativo. Stesso incarico dal 2019 al 2020 al Policlinico, poi la nomina a commissario straordinario Ausl di Parma e il ritorno a Modena nel 2022.

Restano comunque in campo anche Andrea Rossi, direttore generale dell’Ausl di Imola e Mattia Altini, nominato ai primi dell’anno direttore medici del presidio ospedaliero di Forlì. È stata ventilata l’ipotesi, ma appare piuttosto remota di Domenico Mantoan, ex direttore generale dell’Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), nominato due giorni fa amministratore delegato della società Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. Mentre per Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna e Anselmo Campagna, direttore generale del Rizzoli, ancora nessuna novità: il loro mandato scade il 31 e non mancano le proposte da altre regioni. Al momento tenute in sospeso.

Monica Raschi