Savena, una materna innovativa dentro e fuori Taglio del nastro per l’istituto dedicato a Cerini

Una nuova materna comunale al Savena dedicata a Giancarlo Cerini, indimenticato pedagogista. A tagliare il nastro di questo gioiello d’innovazione, il sindaco Matteo Lepore e gli assessori alla Scuola e ai Lavori pubblici, Daniele Ara e Simone Borsari. A impatto zero, la nuova materna da 2,7 milioni di euro – i cui lavori sono iniziati a febbraio 2021 - ospiterà 3 sezioni. L’edificio, con ingresso, da via Alberto Mario all’incrocio con via della Battaglia, può accogliere 90 persone tra alunni, maestre e dade. L’area fa parte del parco pubblico Edmea Pirami, adiacente al nido Abba. "Al momento, in città, vi sono 9 scuole in costruzione o in ristrutturazione – commenta il sindaco -. Si tratta di un record, stiamo investendo molto"