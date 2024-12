Scomparsa. Adriana Cavalieri

Qualche giorno dopo il suo 97esimo compleanno, lo scorso 20 dicembre, il 23 è mancata Adriana Cavalieri, fondatrice nel 1974 della storica galleria di arte contemporanea Studio Cavalieri in via Guerrazzi. Ne dà notizia il figlio Alessandro Rivola, invitando a un ultimo saluto alla madre, oggi dalle 10,15 alle 11,15, alla sala del Pantheon della Certosa. Rita Vitali Rosati, sulla rivista Segno, la celebrò con parole intense nel 2017, in occasione dei suoi 90 anni. Ricordando come scelse di arrivare sotto le Due Torri negli anni Settanta, in quel decennio che segnò il mondo della cultura bolognese tra underground e movimenti di contestazione. "Armata da un imprevedibile coraggio – scriveva Vitali Rosati – lasciata Roma nel 1972, seguendo un marito artista e probabilmente il flusso di una ribellione propria, oltre quella che si respirava nell’atmosfera condensa sotto i portici, ha dato spazio all’arte e agli artisti che proprio in quel periodo del post ‘68 stavano dando nuovi impulsi sperimentando situazioni e linguaggi nuovi". E ancora: "Adriana, anticonformista, docilmente ribelle alle convenzioni, significativamente audace, curiosa con uno spiccato intuito singolare quanto magnetico ha ospitato nel corso degli anni nomi di tutto rilievo". Sono passati Paolo Buggiani Giovanni Mundula, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Domenico Gnoli, Sandro Chia, Vincenzo Agnetti, Claudio Parmigiani, Pier Paolo Calzolari, Mario Schifano, Franco Angeli, Hermann Nitsch, Giuseppe Chiari, Yoko Ono, Paik, Philip Comer, Ben Vautier.

b. c.