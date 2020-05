Pianoro (Bologna), 30 maggio 2020 - E' stata trovata senza vita Silvana Deotto, la donna di 75 anni scomparsa da domenica scorsa. La stavano cercando da ore carabinieri e vigili del fuoco: il corpo è stato avvistato da un escursionista nella zona di Brento di Monzuno (video), ai piedi di Monte Adone.

Silvana Deotto era origirnaria di Udine (Friuli), ma abitava a Bologna, in via Mazzini. La donna è uscita di casa domenica (si è allontanata portando con sé due paia di scarpe) e, il giorno successivo, la nipote (che convive con lei), non vedendola ritornare, si è preoccupata e ha sporto denuncia. Silvana Deotto era uscita senza prendere il cellulare.

Le ricerche si sono concentrate prima nella zona urbana, poi si sono estese verso i boschi, nella zona del Parco lungo Savena, dove era solita andare - in bus o in bici - a passegguare. I carabinieri hanno usato anche il fiuto delle unità cinofile. Oggi i soccorritori si sono concentrati nella zona di Brento di Monzuno dopo la segnalazione di un escursionista che ha trovato uno zainetto lungo il sentiero Cai 913.

Il corpo è stato trovato in un dirupo, in una zona dove la vegetazione è molto fitta. I vigili del fuoco hanno impegnato diverse squadre, compreso l'elicottero e gli esperti del soccorso alpino. Ai pompieri è toccato il triste compito di recuperare il corpo, operazione che ha richiesto il taglio di una parte degli alberi per permettere l'intervento dell'elicottero.