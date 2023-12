Scontri allo sgombero, attivista denuncia agente: "Colpita alle parti intime, è violenza sessuale"

"Sono stata colpita con un calcio in mezzo alle gambe da un poliziotto e ho deciso di sporgere denuncia". Una denuncia che sarà per violenza sessuale. Queste le parole di Ilaria, attivista e studentessa dell’Alma Mater, che ieri mattina ha raccontato quanto successo mercoledì scorso, durante una giornata segnata dagli scontri durante gli sgomberi di due stabili occupati. Il bilancio finale è stato di 12 agenti feriti, fra cui il capo della Digos. Gli scontri più violenti tra manifestanti (di cui molti vicini ai collettivi Cua e Plat) e forze dell’ordine si sono verificati in via di Corticella. Poi il caos si è spostato in via Irnerio, dove Ilaria è stata colpita.

"Ero in fondo a un corteo – prosegue la ragazza –, è scoppiato un parapiglia e ho visto un agente puntarmi e colpire le mie parti intime. Un calcio addestrato e mirato, di una persona che sa dove, come e quando colpire".

"Abbiamo deciso di analizzare tutte le immagini di quel momento – spiega l’avvocato Marina Prosperi – e siamo davanti a un atto di violenza sessuale. È una persona della quale conosciamo il volto e che quindi, per una volta, verrà identificata. Mi auguro che la questura di Bologna ci dica cosa ha intenzione di fare". Sul tema è intervenuto anche il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni: "È importante che non restino situazioni poco chiare perché l’agire delle forze dell’ordine deve essere sempre trasparente, però troppe volte abbiamo assistito a strumentalizzazioni".