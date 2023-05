Scoppia un tubo dell’acquedotto a Calderara (Bologna), strada danneggiata

Calderara (Bologna), 5 maggio 2023 – A Calderara piove sul bagnato. Non è bastata la precipitazione intensa dei giorni scorsi, ora si è rotta un’importante tubazione dell’acqua. La rottura si è verificata l’altra notte in via Caduti di Ustica dove si trova anche una fabbrica. "Con i volontari della Protezione civile Calderara di Reno Odv, che come sempre ringrazio per esserci ad ogni necessità – racconta il sindaco Giampiero Falzone –, abbiamo arginato con dei sacchi di sabbia il punto di fuoriuscita perché la pressione e l’acqua in strada era davvero tanta e si rischiava l’allagamento di un’azienda; anche perché il pronto intervento di Hera non era ancora riuscito a chiudere la portata dell’acqua. Operazione che poi è stata fatta da una valvola in via della Salute".

Diverse utenze nell’area interessata sono rimaste con i rubinetti a secco e i lavori sono stati eseguiti da Hera ieri. La rottura infatti è stata riparata nel corso della mattinata. "L’altra notte – continua il primo cittadino – avevo chiesto ad Hera di portare dei cassoni d’acqua, cosa che è stata fatta nelle ore successive. I cassoni d’acqua sono stati infatti posizionati in via Roma pedonale e nel parcheggio di via Caduti di Ustica".

"Grazie anche ai carabinieri di Calderara – aggiunge il sindaco Falzone – che hanno presidiato l’area per la sicurezza dei veicoli, visto il possibile cedimento della porzione di strada in corrispondenza della rottura, porzione stradale che adesso verrà sistemata, ma è necessario organizzare un cantiere per permettere i lavori. E in questo tratto è stato istituito un senso unico alternato".

p. l. t.