Via Saffi Bologna, comincia la pulizia del canale Ravone

Bologna, 5 maggio 2023 – Grandi manovre nel Ravone: è iniziata la pulizia del canale sotterraneo esondato in seguito al maltempo dei giorni scorsi. Il corso d’acqua, letteralmente tracimato dal suo letto interrato, aveva causato danni ingenti all’asfalto della centralissima via Saffi, provocandone la chiusura.

I danni in via Saffi dopo l'esondazione del Ravone

Traffico congestionato e code di ore sui viali, con il Comune costretto anche ad ‘aprire’ le corsie preferenziali per far defluire la mole di veicoli, viste anche le numerose proteste degli automobilisti.

Negozianti disperati: quasi tutti i negozi sono finiti allagati, qualcuno anche con danni da svariate migliaia di euro. C’è chi è riuscito a difendersi con i sacchi di sabbia, altri hanno invece avuto disagi ben più grandi.

Ieri, il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami ha incontrato residenti e commercianti colpiti dall’esondazione del torrente Ravone. Dopo essere stato in Romagna, Bignami ha visitato la il bolognese già da mezzanotte, vedendo “una situazione surreale”.

“Quello che è accaduto non può rimanere senza responsabili - ha detto -. Stiamo conducendo un’indagine rigorosa, perché vogliamo sapere chi è responsabile di quanto accaduto”. “È inconcepibile pensare che un crollo di solai e di manti stradali in parti della città non abbia un responsabile”.