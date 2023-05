Maltempo a Bologna oggi, allagamenti e frane: ancora allarme. Diretta

Bologna, 3 maggio 2023 – E’ ancora sos maltempo nel Bolognese anche oggi, 3 maggio. Questa notte intorno alle 4 la situazione a Castello è peggiorata confermando l'allarme che già in giornata era stato diffuso agli abitanti della frazione: il sistema idraulico locale ha di fatto smesso di funzionare per l'alto livello raggiunto dalle acque del canale, portando all'allagamento di alcune cantine dei palazzi posti sulla destra del Navile, più bassi rispetto al corso d'acqua.

L'acqua ha raggiunto le soglie su cui la Protezione civile ha posto sacchetti di sabbia. L'azione di Polizia Locale Reno Galliera, Vigili del Fuoco, Volontari di Protezione Civile, già presenti in loco, ha arginato gli effetti dell'acqua, grazie all'utilizzo di pompe idrovore che stanno riportando la situazione alla normalità, lentamente in quanto continua a piovere. Non risultano persone evacuate. Al momento a Castello su via Matteotti la viabilità è a senso alternato, consigliamo percorsi alternativi.

Sfollati e scuole chiuse

Decine di sfollati in provincia: fuori San Lazzaro (alla Mura San Carlo) firmata l’ordinanza di evacuazione per i residenti, intrappolati dall’acqua, che ha invaso la strada (nell’Imolese sono un’ottantina gli sfollati). Accade in via del Seminario, dove i vigili del fuoco hanno anche portato in salvo un cane. In provincia, per oggi, 3 maggio, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Selva Malvezzi e San Martino in Argine, frazioni di Molinella.

Chiuse diverse strade, su tutte via Saffi (video) in centro a Bologna (dove il Ravone ha esondato per il maltempo), come anche a Casalecchio oltre che nel resto di città e provincia. Tornando in città il sindaco Matteo Lepore raccomanda, fino a domani, di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari”, perché la situazione è ora “sotto controllo ma in evoluzione”. Una famiglia evacuata anche a Castenaso.

Bologna, la provincia sott’acqua

La giornata più buia, quella di ieri, per la provincia bolognese, che è stata letteralmente sommersa, in molte zona, dalle piogge. Tanto che, in alcune frazioni di San Lazzaro, è stata necessaria l’evacuazione di tutti i piani terra e seminterrati perché finiti sott’acqua. Ma c’è stato anche spazio per un sorriso, quando gli specialisti del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a salvare, da morte certa, Meggie, un dolce cane da caccia che era rimasto intrappolato nel recinto di un orto in via del Seminario, a San Lazzaro. Il padrone, a causa dell’acqua alta quasi un metro, non era più riuscito a raggiungerla. Ma ecco i fatti che ieri hanno sconvolto il territorio.

San Lazzaro. La situazione, in molte aree comunali, soprattutto nella frazione del Farneto e in via del Seminario alle Mura San Carlo, è stata a tal punto drammatica, a causa dell’esondazione in più punti del torrente Zena, che il Comune ha emesso un’ordinanza secondo cui i residenti di seminterrati e piani terra di queste zone, e limitrofe, che non avessero la possibilità di salire a piani più elevati, dovevano essere evacuati. La sindaca Isabella Conti: "Abbiamo deciso di eseguire il piano di evacuazione di cui il Comune si è dotato negli anni scorsi". Al Farneto, nel caseggiato che comprende anche la nota trattoria, si vedevano tronchi abbattuti e trascinati dalla forza dell’acqua, abitanti estrarre stivali di gomma dalle cassepanche delle case e allontanarsi a piedi con zaini pieni di vestiti. Gli sguardi accomunati dal terrore per quel torrente, lo Zena, che come una furia minacciava di portarsi via anche il ponticello che separa la frazione dal resto del territorio sanlazzarese. Stessa situazione alla frazione Mura San Carlo, nella stretta via del Seminario, strada a T che per metà è rimasta del tutto sommersa dall’acqua che ha coperto anche interi filari di alberi. Qui i vigili del fuoco, arrivati da Bologna con varie squadre, e con la Polizia locale di San Lazzaro, sono rimasti per tutto il giorno. Con loro i pompieri del nucleo sommozzatori, che hanno suonato casa per casa per assicurarsi che i residenti isolati stessero bene.

Salvataggio. "La mia Meggie è rimasta bloccata. Aiutatela. Spero sia viva". Questo il grido d’aiuto che, sotto la pioggia battente delle 14.30, si è levato da un anziano residente di via del Seminario. La cagnetta, un lagotto, era nel recinto, in mezzo a quella vegetazione che ormai era sparita sotto un’acqua grigia e paludosa. A salvare Meggie, che è stata portata in spalla fino alla strada, i sommozzatori, tra la commozione del padrone e dei tanti presenti. "Sulla base delle rilevazioni della stazione meteo di San Ruffillo – continua la prima cittadina di San Lazzaro – dal 1° gennaio al 30 aprile 2023 sono caduti 180 mm di acqua piovana. Da ieri ne sono precipitati 107 mm e ad arrivare a domani, supereremo in 48 ore le precipitazioni di 4 mesi" .

Val di Zena. Nel territorio pianorese la giornata, sempre a causa del torrente Zena, non è andata meglio. Alle 10 di ieri mattina la strada provinciale era del tutto sommersa in vari punti, tra cui Botteghino di Zocca. Massi grandi come macchine si sono staccati, franando in varie aree di Pianoro: Zula, Botteghino e a Mulino del Grillo, a Monterenzio.

Bassa allagata. Grave anche la situazione nella Bassa Bolognese. A Medicina, l’Anas ha chiuso per ore la Trasversale di Pianura per esondazione del torrente Quaderna. A Castenaso la Bassa Benfenati è stata del tutto risucchiata dall’Idice come varie strade e campagne di Budrio. Nessun danno alle persone.

Frana sulla Futa. In serata il traffico è stato bloccato anche sulla Sp65 della Futa a causa di uno smottamento che ha invaso la carreggiata con fango e tronchi nei pressi di Sabbioni, in territorio di Loiano.