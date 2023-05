Previsioni meteo Bologna: ancora pioggia ma è attesa una tregua. Ecco quando

Bologna, 2 maggio 2023 – Continueranno le precipitazioni nelle prossime 24 ore in città secondo le previsioni di Arpae (agenzia prevenzione ambiente anergia Emilia-Romagna). Attesi 57 millimetri di pioggia in pianura con una minima di 14 e una massima di 21 gradi e 51 millimetri sui rilievi e collina con una temperatura dai 10 ai 17 gradi. Diramata allerta rossa pe la pianura di Bologna.

Le precipitazioni della notte stanno generando innalzamenti dei livelli delle acque della regione, con superamenti delle soglie 2 (moderata criticità), sui fiumi Samoggia, Lavino, Idice e Quaderna.

Nella giornata di martedì 2 maggio precipitazioni diffuse continueranno a persistere sul settore centro-orientale fino alla prima parte della giornata di mercoledì 3 maggio mentre saranno in attenuazione e progressivo esaurimento sul settore occidentale. Sono in atto innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2 e, localmente, della soglia 3 sul settore centro-orientale e soglia 1 sul settore centro-occidentale; sono previsti raggiungimenti e superamenti della soglia 3 nei principali affluenti del fiume Reno. Si potranno generare diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti. Sono previsti rinforzi di ventilazione da nord /est fino a burrasca moderata ( 62-74 Km/h) sulle aree di crinale appenninico centro occidentali.

Nelle prossime ore le piogge potrebbero persistere su tutta la Regione, con un'intensificazione nelle zone centro-orientali, che potrebbero generare ulteriori incrementi dei livelli delle acque nei bacini già interessati dalle piene.

Attesa una tregua dal maltempo per domani, con piogge residue in collina e sui rilievi e nuvolosità irregolare a Bologna e in pianura.