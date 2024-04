Scoprire l’ultimate fresbee e l’atletica leggera. Con l’obiettivo di correre per i trofei regionali

Il centro sportivo scolastico è un progetto finanziato dal ministero che si svolge nella scuola media di Molinella. Offre agli studenti l’opportunità di partecipare gratuitamente a due attività sportive, ultimate frisbee e atletica leggera, con la possibilità di partecipare a competizioni regionali.

È gestito dalle insegnanti di educazione fisica e dagli esperti dei due sport praticati. Con programmi che si estendono per diversi mesi, si impegna a offrire un’esperienza sportiva significativa per tutti. La partecipazione è aperta agli studenti dalla prima alla terza media, garantendo un ambiente inclusivo per tutti, da chi non ha mai praticato sport a chi ha fragilità psicomotorie. Il centro sportivo promuove uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando gli studenti a praticare sport, sviluppare abilità fisiche e socializzare con i loro coetanei.

L’alto numero di iscritti, che cresce di anno in anno, dimostra che il progetto è sempre più amato dagli studenti. Lo sport ci fa crescere e noi non vogliamo smettere!

Classe 2C