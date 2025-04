Scuola devastata durante l’occupazione: gli studenti pagano i danni

Una presa di coscienza della loro incoscienza nell’occupare che li porterà a redigere "un documento in cui metteranno per iscritto la loro riflessione su tutto quello che si è verificato". Quanto ai danni "causati da esterni – di questo siamo certi" –, come pure che non ci sono state "collusioni", sottolinea Francucci, gli studenti "troveranno una forma autorganizzata per ripagarli".

Al liceo Arcangeli, ad esempio, la distruzione di due settimane fa, sempre durante l’ennesima occupazione, verrà ripagata con un crowdfunding. Strada già percorsa tre anni fa dal liceo Fermi e anche del liceo Galvani che affiancarono la raccolta fondi, a esempio il Fermi, con cene e colazioni. Non si profila nessun provvedimento disciplinare al Pier Crescenzi Pacinotti Sirani: "L’occupazione in sé non è sanzionabile" a meno che qualche studente identificabile metta in pericolo qualcuno – come è successo a tre studenti del liceo Copernico tre anni fa – o provocato danni che, in via Saragozza, sono stati opera di esterni.