Semestre in crescita. Oltre 4 milioni di utile

Valsoia chiude il primo semestre con ricavi pari a 58,03 milioni di euro con un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto sale a 4,1 milioni, in crescita dell’11,4% rispetto al primo semestre del 2023. La marginalità operativa del primo semestre (Ebitda) risulta pari a 7 milioni (+15,0%). La crescita dei ricavi è stata trainata sia dalle vendite in Italia (+3,5%) che dall’andamento positivo delle vendite all’Estero (+9,5%). In Italia aumentano sia i ricavi della Divisione Food Salutistica (+5,2%) che quelli della divisione Food Tradizionale (+3,2%). Nel bimestre luglio-agosto si confermano, sostanzialmente, i trend di crescita dei ricavi di vendita registrati nel primo semestre sia per il mercato nazionale che per quelli esteri. "Esprimo soddisfazione per la crescita, in uno scenario ancora caratterizzato, per quanto riguarda l’Italia, da una contrazione nei volumi del totale largo consumo confezionato", afferma il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi (foto).