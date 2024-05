Sfide di fioretto al PalaSavena. In pedana 200 atleti con disabilità

Weekend a colpi di ‘fioretto’ al Palasavena, dove da domani a domenica verranno ospitati i Campionati Italiani di Scherma Paralimpica e per non vedenti. La manifestazione, organizzata dalla Zinella scherma di San Lazzaro insieme alla Federscherma, con il patrocinio del CIP Emilia Romagna, della Regione, della Città Metropolitana e del Comune, ospiterà circa 200 atleti molti dei quali saranno protagonisti alle prossime Paralimpiadi di Parigi. Saranno presenti una quindicina di atleti dell’Emilia Romagna, mentre sei saranno quelli della Zinella scherma. Sarà l’occasione anche per ragazzi delle scuole e neofiti di conoscere la scherma paralimpica grazie ad incontri, esperienze e momenti di esibizione aperti a tutti. Tutte le giornate di gara saranno trasmesse in diretta su RaiSport 14.25 alle 17.

Il programma prevede l’apertura venerdì con il Fioretto maschile per le categorie A, B e C e, poi, le ragazze sempre nelle tre categorie del Fioretto, per finire con la gara a squadre di Fioretto maschile. Le premiazioni delle gare si svolgeranno dalle 17 delle singole giornate. Nell’intento di voler confermare l’impegno sul territorio e l’impegno della Zinella Scherma verso la divulgazione del messaggio educativo, contenuto nello sport ed in particolare quello praticabile da persone con disabilità, viene proposto durante le competizioni al PalaSavena, la possibilità di assistere dagli spalti, ma anche partecipare attivamente, alle attività sportive

"Abbiamo appena festeggiato i nostri primi 25 anni – ha detto Magda Melandri, presidente della Zinella scherma – e vogliamo ringraziare la Federscherma per averci scelto. Metteremo in campo tutta l’esperienza di questi anni e l’impegno dei nostri dirigenti, tecnici e collaboratori per ripagare la fiducia che ci è stata accordata".

z.p.